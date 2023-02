Stiri pe aceeasi tema

- Problema Ținutului Secuiesc sta pe un butoi de pulbere. Langa acest butoi este un foc și uneori mai ajung mici scantei. Așa s-a intamplat și in weekend, cand la Sfantul Gheorghe a avut locul dintre Sepsi și FCU Craiova. Meci intrerupt in minutul 26. Romanii și maghiarii, uneori frați, alteori pseudo-dușmani.…

- ”Romanii au Talent” a dat șansa multor talente sa iasa in evidența, insa șansa acesta nu i-a ajutat prea mult. Cum a fost cazul lui Adrian Țuțu, primul caștigator al popularului talent show ”Romanii au Talent” despre care ani la rand nu s-a știut mai nimic și s-au lansat multe zvonuri. Insași primul…

- PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania precizeaza ca discontinuitațile semnalate de parinți cu privire la aprovizionarea cu soluțiile pediatrice de ibuprofen și paracetamol au cauze legate de deficiențe de disponibilitate la nivel mondial a materiilor prime (substanța…

- Traficul prin punctele de trecere a frontierei satmarene Petea și Urziceni este intens pe sensul de intrare in țara, titreaza www.vasdiledale.ro Cel mai tranzitat ramane, cel puțin pana la aceasta ora, PTF Petea, unde politistii de frontiera lucreaza pe șase artere de control (din cinci cate are configurația…

- In luna septembrie a acestui an, Macel Ciolacu venea cu o noua propunere, privind numarul de zile libere pentru 2023. Conform proiectului, se propunea sa se adauge alte doua zile libere pentru romani, in datele de 6 și 7 ianuarie. La acel moment liderul PSD justifica propunerea declarand ,Eu sunt creștin…

- 44% dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca 2022 a fost un an plin de incertitudini și provocari, in timp ce pentru 32,4% a fost un an de creștere, cu surprize placute și mai ușor decat 2021. 2 din 10 angajați recunosc ca acesta a fost un an greu. A fost, totodata,…

- Populația face economie la electricitate, arata ultimele date publicate luni de Institutul National de Statistica. Consmul inregistrat in primele 9 luni ale acestui an este cu 8% mai mic fața de perioada similara a anului trecut. Și industria face economii serioase la consmul de curent. Nu același lucru…

- Romanii din diaspora au trimis acasa 4 miliarde de euro, in primele opt luni ale acestui an. Datele BNR arata ca, doar din Marea Britanie, au ajuns in țara 900 de milioane de euro. Mai mulți bani decat anul trecut au trimis și romanii plecați la munca in Italia sau Spania. Romanii din diaspora au trimis…