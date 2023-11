Stiri pe aceeasi tema

- Mai este puțin pana cand plațile cash vor fi limitate! Problema este ca in mediul rural cei mai multi oameni nu au carduri carduri bancare. Vorbim despre un procent de peste 40%. Aceasta situație se regaseste si in multe sate din județul Teleorman, acolo unde oamenii nu au folosit niciodata un card…

- Majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru festivaluri si produse traditionale pare o sanctiune sau un fel de acciza pentru a restrange consumul de produse de acest gen, sustine avocatul Gheorghe Piperea. „M-as fi asteptat ca legea austeritatii sa introduca masuri pentru sporirea incasarilor din TVA.…

- Mai multe asociatii profesionale ale medicilor stomatologi atrag atentia asupra situatiei sanatatii orale, aratand ca, potrivit statisticilor, in ultimul an unul din cinci romani nu a fost la dentist."Situatia la nivel national nu este una cu care sa ne mandrim. Avem in tara 15.000 de cabinete sau…

- Octavian Berceanu a discutat despre situația oamenilor care locuiesc la cațiva kilometri de stațiile GPL. Fostul comisar-șef al Garzii de Mediu a declarat ca oamenii sunt foarte ingrijorați in prezent, avand temeri legate de eventuale incidente.”Nici macar nu iși mai pot vinde locuințele, pentru ca…

- „Fac un apel și cer tuturor instituțiilor implicate sa aplice legea cu strictețe și oriunde este nevoie sa ia masuri ferme. Acești patroni care iau sute de milioane de euro, provocand tragedii de proporții, nu au ce cauta in mediul de afaceri din Romania. Trebuie sa schimam legea, sa raspunda penal.…

- Octavian Berceanu a discutat despre situația oamenilor care locuiesc la cațiva kilometri de stațiile GPL. Fostul comisar-șef al Garzii de Mediu a declarat ca oamenii sunt foarte ingrijorați in prezent, avand temeri legate de eventuale incidente.”Nici macar nu iși mai pot vinde locuințele, pentru ca…

- „Fac un apel și cer tuturor instituțiilor implicate sa aplice legea cu strictețe și oriunde este nevoie sa ia masuri ferme. Acești patroni care iau sute de milioane de euro, provocand tragedii de proporții, nu au ce cauta in mediul de afaceri din Romania. Trebuie sa schimam legea, sa raspunda penal.…

- „Fac un apel și cer tuturor instituțiilor implicate sa aplice legea cu strictețe și oriunde este nevoie sa ia masuri ferme. Acești patroni care iau sute de milioane de euro, provocand tragedii de proporții, nu au ce cauta in mediul de afaceri din Romania. Trebuie sa schimam legea, sa raspunda penal.…