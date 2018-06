Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar putea avea posibilitatea de a-si cumpara medicamente fara reteta chiar de pe internet. Asta dupa ce Comisia de Sanatate si Familie din Camera Deputatilor a dat raport favorabil unor modificari aduse Legii farmaciei si ar putea ajunge la votul decisiv in curand, proiectul legislativ fiind…

- Romanii trebuie sa fie foarte atenti la campaniile de genul Black Friday si sa compare preturile si calitatea produselor, nu doar sa astepte ca autoritatile sa sanctioneze magazinele care nu respecta legea, a declarat, luni, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. "Oamenii ar trebui…

- Cozi foarte mari la ieșirea spre Bulgaria prin Vama Veche. Romanii care vor sa-și petreaca minivacanța de 1 Mai in țara vecina sunt nevoiți sa stea la cozi foarte mari, pentru a-și cumpara vinieta. La Vama Veche, la trecerea spre Bulgaria, cozile la viniete sunt foarte mari. Oamenii așteapta zeci de…

- Iuliana Alexa este redactor-șef al revistei Psychologies și manager al agenției de creație de content digital Contentup. Saptamana aceasta Iuliana scrie despre de ce este crucial ca atunci cand scriem in online sa avem texte creative, dar mai ales… scurte și concise. M-am gandit sa va spun azi cateva…

- Scandalul prin care trece Facebook ne arata inca o data la ce amploare s-a ajuns cu urmarirea utilizatorilor pe internet. Daca citesti despre acest lucru si vezi exact ce date detin marile companii despre tine, pur si simpli te deprimi. Din pacate, nu doar Facebook si Google ne urmaresc in mediul online.…

- Anul acesta, toti romanii vor primi un cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-si achita taxele si impozitele, iar simplificarea si unificarea declaratiilor la persoane fizice se va extinde si la companii, promite Mirela Calugareanu, președintele ANAF.Citeste si: Seful CNAIR…

- Analizele pentru depistarea hepatitei B si C vor fi gratuite, incepand de luna viitoare, cu trimitere de la medicul de familie. Cei care au virusul hepatic isi vor putea face si investigatiile ulterioare gratuit, prin internare de zi, inclusiv cei cu hepatita D. In prezent, doar pacientii care au boala…

- Razvan Burleanu a publicat un nou episod din serialul "Sa spunem adevarul", iar acest lucru s-a intamplat in momentul in care Ionut Lupescu intervenise prin telefon in emisiunea ProSport LIVE. "Kaiserul" a dezvaluit ca productia actualului presedinte al FRF va avea 12 episoade. Producatorii seriei…