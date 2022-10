Românii, nevoiți să facă credite ca să achite facturile la utilități Criza energetica ne-a lovit din plin, astfel ca iarna ce vine se anunța una tot mai grea. Mulți cauta deja soluții sa se mute la țara sau in alte locuri pentru a scapa de facturile pe care vor trebui sa le plateasca. Vorbim despre sume de sute de euro pe luna, in condițiile in care salariu minim nu va ajunge pentru utilitați. Guvernul a adoptat la 1 septembrie, modificarile la ordonanța privind plafonarea și compensarea in energie. Potrivit ordonanței, prețurile la energie raman neschimbate, dar scad pragurile de consum. De asemenea, Executivul a extins perioada plafonarii preturilor pana la 31… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Breaking news: Teroare la teatrul din Moscova. Breaking news: Teroare la NewYork. Breaking news:Teroare la maratonul de la Philadelphia. Breaking news: Teroare la Istanbul. Dar nimic despre teroarea din Romania. Și nu de acum, ci inca de pe vremea lui Ceaușescu. De ce? Pentru ca pe vremea lui Ceaușescu,…

- Furnizorii de gaze și electicitate vor emite cu intarziere facturile pentru consumul din luna septembrie pentru ca nu au avut timpul necesar ca sa-și adapteze softurile dupa modificarile la ordonanța privind plafonarea și compensarea in energie, spune Dana Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor…

- Furnizorii vor intarzia emiterea facturilor privind consumul pe luna septembrie, intrucat nu au avut timp sa-si adapteze softurile de emitere a facturilor, a anunțat, marti, Dana Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Aceasta a explicat ca…

- Anul acesta, criza globala de energie a impins mai multe persoane sa ia masuri drastice in privinta economiilor la curent. Administrarea eficienta a finantelor personale, dar si a consumului de energie electrica a devenit un subiect din ce in ce mai discutat atat la nivel de consumator, cat si la nivel…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, la New York, ca lucrurile sunt destul de simple, trebuie sa evitam sa risipim energia in aceasta perioada, dar presedintele sustine ca nu se va intampla ca romanii sa stea in frig si nici nu vor ramane fara curent, noteaza news.ro. ”Cred ca a face…

- Noi modificari la facturile la energie. Nu toti romanii vor beneficia de preturi plafonate pana in august 2023 chiar daca au consum lunar sub plafon Se schimba iar facturile romanilor. Guvernul a decis sa plafoneze prețurile la energie pana la 31 august 2023. Pentru mulți consumatori casnici, facturile…

- Noi modificari la facturile la energie. Guvernul a decis sa plafoneze prețurile la energie pana la 31 august 2023. Pentru mulți consumatori casnici, facturile vor crește dupa ce Executivul a schimbat modul de calcul si a scazut plafonul pana la care se acorda ajutor de la stat. Ordonanta prevede o reducere…

- Bani pentru romanii vulnerabili: Cine beneficiaza de venitul minim de incluziune si ce sume sunt acordate Bani pentru romanii vulnerabili: Cine beneficiaza de venitul minim de incluziune si ce sume sunt acordate Printr-o ordonanța de urgența, Executivul de la bucurești a aprobat modificarea și completarea…