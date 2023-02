Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au primit cardurile de energie au putut sa faca primele plați ale facturii incepand de astazi. Marea operațiune a cardurilor de energie a inceput insa cu stangul, din cauza angajaților de la poșta. Mulți angajați spun ca nu știu inca cum sa foloseasca acele cititoare. Și, mai grav, poștașii…

- Anumite vaccinuri, din categoria medicamentelor imunologice, vor fi introduse pe lista medicamentelor compensate, a decis Guvernul in ședința de marți.Casa Naționala de Asigurari de Sanatate precizeaza ca vaccinurile incluse pe lista medicamentelor compensate vor fi altele decat cele incluse in prezent…

- Romanii au benefiziaca de cardul de sanatate din anul 2013, atunci cand aproape toata populația l-a primit. Chiar daca inițial termenul lui de valabilitate a fost de cinci ani, ulterior in pandemie acesta s-a prelungit. Iata ce trebuie sa faci atunci cand iți expira.

Pentru majoritatea romanilor termenul de valabilitate al cardurilor de sanatate a expirat…

- Ministerul Sanatatii nu va semna viitorul contract-cadru privind acordarea asistentei medicale daca acesta aduce o restrangere a accesului la servicii de sanatate, a declarat ministrul Alexandru Rafila, informeaza Agerpres.

- S-ar putea introduce o taxa noua pentru romani care au asigurari de sanatate? Propunerea facuta de Ministerul Sanatații ii va revolta pe oameni, in condițiile in care vizeaza o situație in care au ajuns foarte mulți dintre cei care au avut nevoie de ingrijiri medicale. O noua taxa pentru romanii care…

Potrivit proiectului strategiei naționale de sanatate pentru perioada 2023-2030, Ministerul Sanatații propune introducerea unei…