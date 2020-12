Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Marea Britanie si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu…

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu pasaportul.…

- Apar noi reguli de intrare in Marea Britanie, atat pentru romani, cat și pentru cetațenii altor state, in contextul Brexit. Romanii care vor sa ajunga in Marea Britanie iși pot folosi cartea de identitate numai pana pe 30 ianuarie 2021, ca document de calatorie, precizeaza din nou Ambasada Romaniei…

- Pana cand mai pot folosi romanii cartea de identitate pentru a intra in Marea Britanie. Ce se schimba de la 1 ianuarie 2021 pentru cei care vor sa munceasca sau sa studieze in Regat Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul…

- Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pâna la data 30 septembrie 2021 ca document în calatorie în Regatul Unit de catre cetatenii români care intentioneaza sa vina în aceasta tara pentru a se întâlni cu cei dragi, prieteni sau membri de familie…

- Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul Unit de catre cetatenii romani. Iar cei care au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 31 decembrie 2025,…

- Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul Unit de catre cetatenii romani care intentioneaza sa vina in aceasta tara pentru a se intalni cu cei dragi, prieteni sau membri de familie sau in scop turistic, aminteste Ambasada…

- Alegatorii care dețin un act de identitate al carui termen de valabilitate expira in perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 pot vota in baza acestuia la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie, informeaza Agerpres. Clarificarea vine din partea Biroului Electoral Central, care a emis…