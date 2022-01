Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari, in valoare totala de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro platite in 2020 statelor…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a consumului din UE, ajungand de la 74% din media UE in 2018, la 60% din media UE in 2020, arata datele Eurostat. Topul consumatorilor din UE Alte state unde acesta s-a majorat semnificativ sunt Danemarca, Polonia, Ungaria, Lituania si Bulgaria. Cele mai importante…

- Romania se afla in top trei in Uniunea Europeana privind creșterea prețurilor la producția industriala. Țevile, masele plastice sau aparatele electronice, cu alte cuvinte produsele care ies din fabrici, au fost mai scumpe in luna octombrie. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut…

- Cehia a inasprit regulile de calatorie pentru cetațenii care vin din noua state și teritorii europene, confruntate cu o creștere a numarului de infectari cu coronavirus, printre care și Romania. Incepand de luni, 22 noiembrie, țara noastra se afla in categoria roșie, relateaza Prague Morning . Ținand…

- Romania a avut, anul trecut, o creștere economica de 8%, cea mai mare in randul statelor UE in trimestrul III, fața de perioada similara din 2020, conform datelor Eurostat. Țara noastra este urmata de Ungaria, cu un avans de 6,1%, Lituania – 6%, Danemarca – 5,4%, Polonia – 5,3%, Germania 2,5%, Franța…

- NATO a transmis miercuri ca se asteapta ca mai multe tari sa se alature celor 17 state aliate fondatoare ale primului fond de inovare al Aliantei, lansat saptamana trecuta, si in care s-au angajat sa investeasca 1 miliard de euro in proiecte de inalta tehnologie a apararii si pentru a-si pastra avantajul…