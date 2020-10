Românii, mașinile electrice și restul Europei - Cum stăm la capitolul stații de încărcare În UE erau la final de 2019 aproximativ 200.000 de puncte de încarcare pentru mașinile electrice și trei sferturi dintre ele se afla în numai patru țari, în timp ce în România erau 344 de puncte, arata un raport al ACEA. În 2020 numarul de stații a crescut în țara, iar numarul de mașini electrice noi ce vor fi înmatriculate va fi de aproximativ 2.000. La nivelul UE totalul are toate șansele sa fie în jurul a 400.000.



