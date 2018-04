Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), legumele si fructele sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in luna martie comparativ cu februarie, preturile acestora crescand cu 3,32% (in cazul fructelor si conservelor din fructe) si, respectiv, cu 2,21% (legumele si conservele…

- Deși luna februarie nu este o luna caracteristica scumpirilor, așa cum arata statistica ultimilor ani, iata ca in acest an “trendul” pare sa nu mai fie valabil. Scumpirile succesive, in special cele inregistrate in ultimele luni la alimente, culmineaza in prag de Sarbatori cu o noua majorare de preț,…

- Pe primul loc in privinta produselor alimentare consumate de catre romani se situeaza legumele si conservele din legume. Lunar, la nivel national, o persoana consuma, in medie, 9,803 kilograme de legume si conserve din legume, potrivit datelor Institutului National de Statistica valabile pentru trimestrul…

- Economia Romaniei a avut, anul trecut, un avans de 7%. Este cea mai mare crestere din 2008 pana acum, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica. Am depasit astfel chiar si China, care a avut, anul trecut, un avans de 6,9 la suta.

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara – FSIA. „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele…

- Din produsele in valoare de 5 miliarde de euro cumparate din alte state UE, 1,3 miliarde de euro reprezinta animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, 2 miliarde de euro bauturi si tutun si 136,4 milioane de euro - uleiuri, se arata in ultimul raport al Institutului…

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele…

- Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Faţă…