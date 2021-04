Intrebat daca romanii ar mai putea avea incredere in sistemul de sanatate dupa ce s-a intamplat, vineri, la Spitalul Foișor, ministrul de Interne Lucian Bode a dat un raspuns surprinzator. Lucian Bode spune ca atunci cand o persoana se imbolnavește trebuie sa aiba incredere in Dumnezeu și in sistemul medical. „Cand te imbolnavești in Romania, și oriunde in lumea asta, trebuie sa ai incredere in Dumnezeu și in sistemul de sanatate publica”, a raspuns Lucian Bode, luni dimineața. Liberalii se reunesc intr-o ședința a Biroului Executiv, la ora 10:00, inainte de ședința coaliției, in care este de…