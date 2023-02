Românii mai au de așteptat până să intre în SUA fără viză. Senator american: „Cererea Waiver e legitimă, dar nu există garanții” Romanii mai au de așteptat pana cand vor reuși sa intre fara vize in Statele Unite, deși oficiali americani susțin demersul țarii noastre de a fi inclusa in programul „Visa Waiver”. Cererea Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver este „legitima”, insa „nu exista garantii” ca acest pas se poate face „maine”, a declarat marti, la Bucuresti, senatorul american democrat Dick Durbin, precizand ca intelege ca eliminarea vizelor pentru SUA „inseamna mult pentru romani” si ca isi doreste ca ei „sa fie tratati corect”. „Exista un punct de pornire bun, si anume ca atat de multi romani primesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Exista un punct de pornire bun, si anume ca atat de multi romani primesc acum viza pentru a veni in SUA", a spus el la o intalnire cu jurnalisti romani, adaugand insa ca problema e legata de rata de refuz de aproximativ 10% in randul celor care aplica pentru viza. Pentru ca Romania sa intre in programul…

- Cererea Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver este "legitima", insa "nu exista garantii" ca acest pas se poate face "maine", a declarat marti, la Bucuresti, senatorul american democrat Dick Durbin, precizand ca intelege ca eliminarea vizelor pentru SUA "inseamna mult pentru romani" si ca…

- Cererea Romaniei de a fi inclusa in programul Visa Waiver este legitima, insa nu exista garantii ca acest pas se poate face „maine”, a declarat senatorul american democrat Dick Durbin, aflat intr-o vizita oficiala la București. „Exista un punct de pornire bun, si anume ca atat de multi romani primesc…

- "Exista un punct de pornire bun, si anume ca atat de multi romani primesc acum viza pentru a veni in SUA", a spus el la o intalnire cu jurnalisti romani, adaugand insa ca problema e legata de rata de refuz de aproximativ 10% in randul celor care aplica pentru viza. Pentru ca Romania sa intre in programul…

- Aprobarile lente de exporturi de catre guvernul german blocheaza exporturile de armament ale Airbus Defence & Space in valoare de cateva miliarde de euro, a declarat duminica directorul general al companiei, cerand Berlinului sa accelereze procesul, transmite Reuters. „Mai multe tari sunt interesate…

- “Mai multe tari sunt interesate de (avionul de transport militar) A400M. Din pacate, avem dificultati in obtinerea la timp a licentelor germane de export”, a declarat Michael Schoellhorn pentru Reuters, intr-un interviu la Conferinta de Securitate de la Munchen. “Problema noastra este ca nu am primit…

- UPDATE 8:00 - Cancelarul german Olaf Scholz, președintele francez Emmanuel Macron și vicepreședintele american Kamala Harris se numara printre numeroșii oficiali de rang inalt care participa la Conferința de Securitate de la Munchen. Rusia a intensificat atacurile terestre in sudul și estul Ucrainei…

- Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting - MLM), co-organizata de Ministerul Afacerilor Externe cu Conferinta de Securitate de la Munchen, reunește la Bucuresti peste 75 de participanti la nivel inalt din peste 25 de state, actuali si fosti oficiali, experti si