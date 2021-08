Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de tenis de masa Under 15 a țarii noastre a cucerit, vineri, medalia de argint la Campionatul European pentru juniori de la Varazdin, din Croația, dupa ce a fost invinsa in finala cu 3-1 de formația Franței. Romania i-a avut in componența pe Iulian Chirița, Dragos Bujor, Horia Ursuț…

- Reprezentativa masculina a României a obtinut medalia de argint la Campionatele Europene de tenis de masa Under-15 (cadeti) de la Varazdin (Croatia), dupa ce a fost învinsa, vineri, în finala, de Franta, cu scorul de 3-1.Iulian Chirita a obtinut singurul punct al echipei României,…

- Selectionata masculina a Romaniei a obtinut argintul la Campionatele Europene de tenis de masa Under-15 (cadeti) de la Varazdin (Croatia), dupa ce a fost invinsa, vineri, in finala, de Franta, cu scorul de 3-1. Iulian Chirita a obtinut singurul punct al echipei Romaniei, dupa 3-0 cu Flavien…

- Selectionata masculina a Romaniei a obtinut argintul la Campionatele Europene de tenis de masa Under-15 (cadeti) de la Varazdin (Croatia), dupa ce a fost invinsa, vineri, in finala, de Franta, cu scorul de 3-1. Iulian Chirita a obtinut singurul punct al echipei Romaniei, dupa 3-0 cu Flavien Coton,…

- Echipa masculina a Romaniei va intalni Franta in finala Campionatelor Europene de tenis de masa Under-15 de la Varazdin (Croatia), dupa ce a castigat joi cu Germania si Cehia. Tricolorii au trecut in sferturi de Germania cu 3-0, prin punctele aduse de Iulian Chirita (3-0 cu Luis Krause), Dragos Bujor…

- Echipele feminina si masculina ale Romaniei s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale Campionatelor Europene de tenis de masa pentru cadeti (Under-15) de la Varazdin (Croatia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. La feminin, Romania a dispus in optimi de Ungaria cu 3-1,…

- Echipele Romaniei au pornit ca din pusca la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U19 si U15 de la Varazdin (Croatia), obtinand victorii pe linie in primele partide din grupe. Competitia include cele doua categorii care se vor desfasura consecutiv: U19, intre 19 si 24 iulie, iar U15,…

- Romania participa cu 13 sportivi la WTT Youth Contender, competitie de tenis de masa de mare valoare, rezervata tineretului, care are loc, in aceste zile, la Vila Real (Portugalia). La masculin, in componenta Dragos Bujor, Iulian Chirita, Eduard Ionescu, Andrei Istrate, Darius Movileanu si Horia Ursut,…