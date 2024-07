Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a evita efectele negative ale temperaturilor ridicate, 71% dintre romani aleg sa ramana in interior in orele de varf, 67% poarta haine lejere și deschise la culoare, in timp ce 62% consuma multe lichide.

- Pentru a doua zi consecutiv, in Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași se inregistreaza un numar record de prezentari de pacienți, respectiv peste 350 in 24 de ore. Purtatorul de cuvant al Spitalului, Diana Cimpoeșu, medic coordinator al unitații UPU Smurd de la Iași, a…

- Somnul si odihna au trecut pe prima pozitie in ceea ce priveste aspectele importante asupra calitatii vietii, detronand alimentatia, care este anul acesta pe locul trei, conform unui studiu realizat de Centrul de Informare, Prevenire, Risc si Analiza (CIPRA), prezentat luni.

- Odihna a devenit un aspect crucial pentru calitatea vieții romanilor, iar un nou studiu dezvaluie schimbarile majore in prioritațile lor. Se intampla schimbari in comportamentele romanilor legate de munca. Se pare ca incepem sa conștientizam tot mai mult importanța unui somn adecvat și sanatos. Un studiu…

- Romanii primesc vouchere de 50 de bani pentru returnarea in centrele de colectare sau in magazine a fiecarui ambalaj reciclabil, acceptat in Sistemul de Garanție – Returnare, iar numarul celor care aleg sa returneze pet-urile, sticlele și cutiile de aluminiu a crescut exponențial in ultimele luni.

- Zelenski le promite congresmenilor americani care n-au votat pachetul de 61 de miliarde de dolari, intr-un interviu la Fox New, ca ”tot ajutorul SUA merge pe campul de lupta”. ”Acesti bani merg inainte de toate in industria apararii americane, care va primi zeci de miliarde de dolari”, le-a transmis…

- Senatul american a aprobat marți, cu o larga majoritate, pachetul de ajutor destinat Ucrainei, punand capat mai multor luni de blocaj in care Kievul s-a confruntat cu lipsa resurselor militare pe front, in timp ce Rusia continua sa avanseze, relateaza The Guardian și agenția Reuters. Senatul a aprobat…

- Pachete cu alimente 2024: Cand vor primi romanii defavorizați ajutorul din partea statului și ce vor conține acestea Pachete cu alimente 2024: Cand vor primi romanii defavorizați ajutorul din partea statului și ce vor conține acestea Persoanele cu venituri reduse, familiilor cu copii sau celor care…