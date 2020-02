Românii lucrează la vaccinul împotriva coronavirusului. Primele variante au fost deja trimise în SUA şi Europa Echipa de cercetatori de la Timișoara a primit deja feedback de la o parte dintre colegii din alte țari și lucreaza acum la imbunatațirea "rețetei" vaccinului: "Acum lucram la o varianta - noi am trimis aceste date peste tot, și la colegii noștri din Europa, și din Statele Unite, am primit o serie de sugestii, unele dintre ele sunt pertinente și acum lucram la o varianta mai buna, dar cu aceleași metode", povestește medicul Virgil Paunescu, directorul Centrului de cercetare OncoGen și profesor de Imunologie la Universitatea de Medicina și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, pentru HotNews.ro. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile din Arad și Targu Jiu au decis, luni, suspendarea cursurilor, in vreme ce studenții și cadrele didactice de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Timișoara și de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca stau in izolare la domiciliu, dupa ce au fost in Italia.…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat, luni seara, ca, in actualul context epidemiologic, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a decis suspendarea cursurilor in perioada 24 februarie - 8 martie. De asemenea, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat decizia…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” din Timisoara a luat unele decizii in contextul imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, cursurile cu predare in limbile engleza si franceza se vor suspenda 14 zile.

- Conducerea Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a luat masuri radicale, astazi, din cauza coronavirus. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, „avand in vedere contextul epidemiologic actual”, toti studentii si cadrele didactice care au fost in ultimele 14 zile in…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” din Timisoara a luat unele decizii in contextul imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, cursurile cu predare in limbile engleza si franceza se vor suspenda 14 zile potrivit news.ro.”Avand in vedere contextul epidemiologic actual,…

- Joi, 20 februarie, la Universitatea de Medicina și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara, s-au desfașurat alegerile pentru desemnarea urmașului... The post Octavian Cretu este noul rector al UMF Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea FOTO| Medic internist nou la Spitalul din Campeni: Dr. Lucian Goia, un om de-al locului Spitalului orașenesc Campeni are un medic nou, pe specialitatea interne care s-a alaturat echipei de specialiști. Dr. Lucian Goia, medic specialist Interne, a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie…

- In holul de la intrarea in Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara se afla o fotografie, un buchet de flori, candele și... The post Omagiu pentru o absolventa a Medicinei din Timisoara. Se afla in avionul ucrainean doborat in Iran appeared first on Renasterea banateana .