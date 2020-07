ROMÂNII, loviți de noroc în această dimineață la VAMA KULATA O parte dintre romanii care au ajuns astazi dimineața in singurul punct de control dintre Bulgaria și Grecia, Kulata-Promachonas, au stat doar 20 de minute la coada și au scapat de testare. ”Am stat 20 de minute la coada și nu am fost testați. In fața noastra a fost o mașina de Bulgaria din care a fost testata o singura persoana. Testarea nu este pentru toata lumea. Se pare ca in dimineața asta doar codurile care incep cu 1 și 3 au intrat la testat. Noi avem cu 2 (codul QR este recepționat dupa completarea cererii online pe care autoritațile de la Atena au impus-o tuturor celor care intra terestru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

