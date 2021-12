Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, le solicita ministrului energiei și președintelui Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei luarea de masuri urgente privind incheierea noilor contracte de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale pentru consumatorii casnici. Pentru inceput,…

Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a votat cu o majoritate covarșitoare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.118/2021, privind stabilirea unei...

- Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal DECLARAȚIE DE PRESA Romanii vor plati energia electrica și gazele naturale la valorile de anul trecut Camera

- Posibilitatea unui raspuns european coordonat la actuala crestere a tarifelor la energie va fi discutata chiar astazi de liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in Slovenia. Energia s-a scumpit exploziv in Europa pe masura ce economiile au ieșit din pandemie. S-a marit cererea tocmai atunci…

- Marcel Ciolacu considera ca din cauza actualei guvernari, romanii vor ingheța, la propriu, in case, la iarna! Energia electrica și gazele naturale au prețuri duble sau triple fața de acum o luna. ”O sa fie jale!”, profețește apocaliptic liderul PSD. Ciolacu precizeaza ca Romania, din exportatoare…

- „Romanii privesc cu ingrijorare explozia prețului la energia electrica și gaze naturale. Pentru o familie cu venituri medii și doi copii școlari, plata facturilor lunare a ajuns un lux pe care nu și-l mai pot permite. Așa cum am atras atenția inca din vara, romanii au ajuns sa munceasca doar pentru…

- Schema gandita de Guvern pentru compensarea scumpirilor la energie pe facturile populației prevede ca gospodariile cu consumuri de curent electric cifrate intre 30 și 200 KWh lunar vor primi de la stat 18 bani/KWh in fiecare luna, sub forma de reducere a cuantumului de achitat pe factura, in timp ce,…

- Pentru oricine spera ca pandemia se va termina pana la anul sau in urmatoarele sase luni, oamenii de stiinta si expertii in sanatate au doar vesti rele. Pana cand COVID-19 va inceta sa mai fie o pandemie, aproape toata lumea va fi, fie vaccinata, fie va fi trecut prin boala, sau amandoua,…