- Romanii sunt mai triști, mai furioși, mult mai anxioși și au un sentiment sporit de singuratate, toate fiind efecte directe ale pandemiei SARS-Cov-2, arata primul studiu din Romania despre despre impactul pandemiei asupra sanatații fizice și mintale a populației. Specialiștii care au realizat studiul…

- La o analiza a ceea ce s-a intamplat pe internet, in timpul crizei medicale, in Romania, inca din luna martie si pana in prezent, romanii au fost foarte interesați de subiectul "coronavirus," "cum sa dormi 8 ore in 4", sau "cum sa faci bani de acasa". Iata cele mai populare cautari ale romanilor pe…

- Politic Danuț Cristescu: „PNL a eșuat in gestionarea pandemiei. PSD are specialiști și soluții aplicabile din prima zi de guvernare” decembrie 4, 2020 11:01 Iohannis, Guvernul și PNL-ul au aruncat țara intr-un dezastru total. Au eșuat lamentabil in gestionarea pandemiei, i-au mințit pe…

- Imbunatatirea nivelului de inteligenta cu ajutorul tehnologiei a inregistrat cea mai mare popularitate in Romania, unde mai mult de o treime (35%) dintre respondenti ar fi interesati sa-si dezvolte capacitatea creierului, releva un nou studiu publicat, miercuri, de Kaspersky. La nivel international,…

- Ritmul de crestere al comertului electronic a accelerat puternic anul acesta pe plan local, in contextul declansarii pandemiei, procesul de achizitie dintr-un magazin online fiind dictat in primul rand de pret si apoi de timpul de livrare, notorietatea retailerului sau de recomandari.Potrivit…

- Șase din zece romani s-ar vaccina impotriva virusului SARS CoV-2 daca vaccinul ar fi disponibil. Acesta este rezultatul unui studiu realizat de Ipsos in mai multe țari din lume in perioada iunie-septembrie. Rezultatul plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului, scrie…

- Increderea consumatorilor ar putea suferi o noua lovitura, fiind posibil ca populatia sa fie nevoita sa reduca activitatea sociala si sa lucreze din nou de acasa in momentul in care va veni al doilea val al pandemiei, considera Radu Puiu, analist al XTB Romania.