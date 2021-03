Reprezentantul Romaniei la OMS , deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat luni, la Antena 3, ca este surprins de ușurința cu care romanii aleg sa aiba incredere inte medicamente prezentate ca fiind miraculoase dar care nu au in spate studii. „Nu cred in tratamentele-minune. Diferenta intre tratamentele-minune si tratamentele agreate medical este ca medicamentele-minune sunt doar afirmate dar nu sunt demonstrate (...) Pe mine ce ma frapeaza este usurinta cu care oamenii imbratiseaza un tratament-minunte despre nu sunt studii, in schimb sunt reticenti fata de un vaccin care are in spate studii…