​Românii își pot plasa economiile în Tezaur de august începând de luni Românii care economisesc și nu au un apetit ridicat pentru risc pot achiziționa titluri de stat Tezaur și în luna august. Subscrierea începe de luni (2 august). Oferta Ministerului Finanțelor este pe 1, 3 și 5 ani la dobânzi de 3,15%, 3,5% și 3,85%.

*acest text nu reprezinta o recomandare de investitii



Valoarea minima a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând prețul de emisiune al unui titlu de stat, iar câștigul nu se impoziteaza.

De unde se pot achiziționa titlurile de stat

Persoanele interesate de oferta statului, pot merge la unitațile…

Sursa articol: hotnews.ro

