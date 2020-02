Stiri pe aceeasi tema

- Minstrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat marti ca anul acesta se vor lansa in premiera doua programe: "Casa eficienta energetic" si "Iluminatul ecologic public stradal". In ceea ce priveste primul program, Alexe a precizat ca oamenii isi vor putea cumpara de la centrale pe peleti, ferestre…

- Romanii vor putea cumpara și motociclete prin Rabla 2020 iar aceia care vor achiziționa un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioada de cel puțin un an, a anunțat marți, ministrul demis al Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe. Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor avea,…

- Costel Alexe a anunțat luni seara la Digi24 ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. De asemenea, ministrul Mediului a precizat ca pentru programul „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul «Rabla» este cel mai vechi program…