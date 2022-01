Românii își înlocuiesc telefoanele mobile la cel mult doi-trei ani, în funcție de noile apariții Doua treimi dintre romani (66%) sustin ca inlocuiesc electrocasnicele mari uzate (frigider, cuptor, masina de spalat), in medie, la cinci – zece ani, in timp ce telefoanele mobile sunt schimbate o data la doi-trei ani. Cei mai multi dintre respondenti afirma ca sunt influentati in decizia de cumparare a unui echipament electric nou in primul rand de pret (54%), clasa energetica (32%) si recenziile favorabile (30%). La polul opus se situeaza 22% dintre romani, care considera sustenabilitatea brandului sau a produsului ca fiind un criteriu relevant in procesul de achizitie, reiese dintr-un studiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

