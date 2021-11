Românii își fac provizii: penurie de zahăr și făină sesizată în mai multe orașe; restricții impuse de magazine Dispare zaharul și faina de pe rafturile supermarketurilor din Romania! Oamenii sesizeaza acest fenomen aparut de cateva zile, chiar la magazine importante din țara. Nu este foarte clar daca aceasta criza de faina și zahar a fost generata de a) modul in care magazinele iși fac aprovizionarea sau b) daca este cauzata de stocul pe care romanii il fac inainte de sarbatori. Cert este ca situația a fost intalnita in mai multe orașe. Ba mai mult: au fost cazuri in care clienților nu li se vinde mai mult de 5 kg de zahar, tocmai pentru a asigura fluxul in magazin. China se pregatește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

