- Decizia de astazi a Guvernului de a finanța proiectele de eficiența energetica pentru industrie și cladiri publice este un pas urias pentru reducerea costului facturilor la energie, a declarat deputatul PNL Oana Ozmen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Intreprinderile mici si mijlocii vor putea accesa granturi cu sume cuprinse intre 50.000 de euro si 500.000 de euro pentru investitii legate de eficienta energetica a cladirilor industriale si pentru producerea de energie verde, dupa ce Guvernul a aprobat, vineri, un pachet de masuri in acest sens,…

- – DAL Travel: Kurdistan – Irak, Iran, Pakistan și Bangladesh dar și cele 4 STAN-uri din Asia Centrala au inceput sa fie cautate de catre turiștii romani. Iata care este topul destinațiilor inedite, ca alternativa la destinațiile clasice – Daniela Nedelcu: „Circuitele de grup sunt cele mai sigure modalitați…

- Ministerul Energiei a lansat miercuri, spre consultare publica documentele aferente apelului competitiv – Sprijinirea investitiilor in modernizare, monitorizarea si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial,…

- 22 de noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala nerambursabila de 24.077.674,57 de lei, au fost semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila. Dintre acestea, 6 proiecte vizeaza eficientizarea energetica și…

- Atunci cand vine vorba sa investești in locuința ta te gandești la cele mai bune produse, cele mai bune materiale, cei mai buni specialiști care sa iți realizeze diferitele lucrari, toate pentru o eficiența maxima și confort. Intr-adevar, alegerea materialelor de buna calitate și realizarea lucrarilor…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a adoptat, in ședința de miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala – anunța ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. ”Romania…

- 18 noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, in valoare totala nerambursabila de 26.536.346,78 lei, au fost semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila. Dintre acestea, 8 proiecte vizeaza eficientizarea energetica și modernizarea…