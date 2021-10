Românii își doresc bucătării smart Peste jumatate dintre romanii care ar achiziționa dispozitive inteligente pentru casa le-ar integra in bucatarie (54%), se arata intr-un studiu de specialitate realizat de Reveal Marketing Research. Potrivit cercetarii, la nivel national, 67% dintre romani au declarat ca intentioneaza sa cumpere dispozitive de tipul Smart Home, iar 63% sunt dispusi sa plateasca pentru asta pana la 3.000 de euro. Dintre acestia, cinci din zece (54%) ar integra un astfel de dispozitiv in bucatarie, urmat de dormitor (25%) si de living (18%). In acest context, cei mai multi dintre respondenti au afirmat ca sunt dispusi… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

