- Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor, in primul trimestru al acestui an, cea mai mica pondere, aproape inexistenta, fiind destinata investitiilor (doar 0,2%), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), relateaza agerpres. Fii…

- Cați bani economisesc romanii lunar: Pe ce au cheltuit banii in fiecare luna Cați bani economisesc romanii lunar: Pe ce au cheltuit banii in fiecare luna Anul trecut veniturile totale medii lunare ale romanilor au fost de 5.683 lei pe gospodarie și 2.243 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv,…

- Cel mai important mesaj al Zilei Independentei Romaniei trebuie adresat mai ales politicienilor momentului. Romanii demonstreaza deja de ani buni ca au inteles ce inseamna sa fii independent, sa iti iei destinul in propriile maine si sa il faci mai bun. Si au simtit mereu cand trebuie sa faca gesturi…

- ”BCR a inregistrat un profit net de 477,5 milioane de lei (96,5 milioane de euro) in T1 2022, in crestere cu 12,5% fata de 424,6 milioane de lei (87,0 milioane de euro) in T1 2021, datorita unei performante operative imbunatatite sustinute de continuarea cresterii puternice a creditarii. Rezultatul…

- Banca Comerciala Romana a inregistrat, in primul trimestru al acestui an, un profit net de 477,5 milioane de lei (96,5 milioane de euro), in crestere cu 12,5% fata de 424,6 milioane de lei (87 milioane de euro) in perioada similara din 2021. Rezultatul operational s-a imbunatatit cu 20,8% pana la 588,5…

- Guvernul a decis, joi, ca decontarea cazarii refugiatilor ucraineni sa se poata face si in cazul asociatiilor si fundatiilor. Potrivit unui comunicat transmis joi, Executivul a modificat Hotararea Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazarii in locatiile stabilite…

- „La placinte inainte, la razboi inapoi" spune o vorba veche romaneasca, o expresie care i se aplica, din pacate, prea bine celui mai nepriceput economist dintre generalii Romaniei, Dr. Nicolae Ciuca, si celui mai socialist dintre partidele asa-zis de dreapta, PNL. Romanii trec printr-o situatie complicata:…