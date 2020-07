Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu a vorbit despre noile condiții aduse de programul “Noua Casa” și despre cat de avantajos este acesta pentru dezvoltatorii imobiliari, dar și pentru cumparatori. Din pacate, veștile nu sunt tocmai bune pentru oamenii care vor avea șansa…

- Aproape trei sferturi dintre angajații romani nu și-au luat anul acesta concediu de odihna, dar 42% dintre ei planuiesc totuși sa faca o cerere in acest sens in perioada urmatoare, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Ingrijorați mai ales ca lumea s-a relaxat prea…

- Aproximativ 75% dintre respondentii sondajului estimeaza ca veniturile totale ale companiilor pe care le reprezinta vor scadea cu mai putin de 25% in 2020, comparativ cu anul 2019, ca efect al crizei sanitare, potrivit sondajului "Transfer Pricing Challenges during and post Covid-19", realizat de PwC…

- Directorul comercial al fabricii Bosch din Blaj, Alexander Firsching, a anunțat intr-un interviu acordat Alba24 ca programul de lucru se reduce de la 5, la 4 zile pe saptamana in jumatate din secțiile fabricii aflate in zona de producție. Majoritatea clienților companiei și-au intrerupt activitatea…

- Turistii vor alege litoralul romanesc pentru relaxare si mai putin pentru distractie si nu vom mai putea vorbi de evenimente, de festivaluri, de concerte sau de cluburi deschise la malul marii, spune Aurelian Marin, directorul general al “Paradis, Vacante de Vis”, unul din cei mai mari…

- Criza generata de noul coronavirus a lovit piața forței de munca din Romania, inca de la debut, și a culminat cateva saptamani mai tarziu, cand peste un milion de romani au fost trimiși in șomaj tehnic, iar peste 270.000 și-au pierdut joburile . Și...

- Majoritatea companiilor care isi desfasoara activitatea economica in mediul virtual au fost afectate puternic de criza generata de pandemia Covid-19, arata un studiu realizat in perioada 1-20 aprilie 2020 pe un esantion de 592 de companii. Astfel, 28,6% au declarat ca au avut o scadere a venitului cuprinsa…