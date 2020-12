Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa a opta poziție, la nivelul țarilor din Uniunea Europeana, in ceea ce privește rata de ocupare a forței de munca. Vestea proasta este ca șomajul este totuși in creștere și in țara noastra, chiar daca nu atat de mult ca in restul spațiului European. In vreme ce Romania a inregistrat in octombrie…

- Rata somajului s-a mentinut la 7,6% in Uniunea Europeana in octombrie si a scazut la 8,4% in zona euro, de la 8,5% luna precedenta, iar printre tarile cu cele mai scazute rate ale somajului se afla si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a adresat, sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, o scrisoare co-semnata de omologii sai, din 10 state membre UE (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia) prin care propune introducerea pe agenda unei viitoare…

- Un sfert din populatia Romaniei traieste in locuinte cu toaleta in curte, procent de peste zece ori mai mare fața de media UE Ponderea locuintelor din Romania care nu au o toaleta in interior este de peste zece ori mai mare decat media din UE, Romania fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape…

- Romania este singurul stat din Uniunea Europeana care nu a reușit anul trecut sa produca lumanari nici macar de un milion de euro, importand in schimb de 32 de milioane de euro. In total, piața UE din domeniu depașește 1,5 miliarde de lei. Romania a produs in 2019 lumanari in valoare de aproximativ…

- Pandemia de coronavirus dauneaza grav și afacerilor din satul lui Moș Craciun, scrie ansa . Din cauza restricțiilor de calatorie, localitatea Rovaniemi din nordul Finlandei, unde se afla casa lui Moș Craciun, nu a mai fost vizitata anul acesta de puhoaie de turisti venisi din toata lumea. In luna august,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca ambasadorul Romaniei in Belarus, Viorel Mosanu, a fost rechemat pentru consultari, in semn de solidaritate cu Lituania și Polonia. Ministrul spune ca Belarus trebuie sa ințeleaga ca presiunile asupra unor state membre…