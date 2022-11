ROMÂNII, ÎNTEMEIETORII IMPERIULUI AL DOILEA BULGAR – de Mihai Eminescu la 21 și 23 noiembrie 1882 în ziarul TIMPUL Caderea Imperiului bulgar prin imparatul Basilios, ucigatorul de bulgari, la 1018 e una din intamplarile cele mai insemnate și mai determinante din suta a unsprezecea, ba din intreg evul mediu. Imperiul roman al Rasaritului (numit cel romaeic ) se restabili din nou și ajungea de la Marea Adriatica pana la Marea Neagra, de la Dunare pana la varful de sud al Peloponesului. Inlauntru se infransese domnia straina, visul unui imperiu bulgaro – roman se evaporase, samburul poporului bulgar cazuse pe campiile de lupta, oasele uriașe ale bulgarilor se ‘nnalbeau pe campul de batalie de la Spercheios, pustiite… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

