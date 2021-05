Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiImpactul pandemiei asupra copiilor cu autism Intr-un interviu pentru Sputnik Moldova, directorul executiv al "SOS Autism", Aliona Dumitraș, a menționat ca in ultimul an societatea și medicii s-au axat in mare parte pe cazurile de infectare cu COVID-19, motiv pentru care in multe cazuri…

- Romanii cheltuie lunar cu 20% mai mult decat salariul, conform INS. Cea mai mare parte din atenție o aloca alimentelor, bauturilor alcoolice și tutunului, in vreme ce pe educație dau 5 lei. INS⌈ Romanii cheltuie lunar cu 20% mai mult decat salariul Conform calculelor facut pe baza datelor publicate…

- Mugur Mihaescu le transmite ca desi au pierdut un an si jumatate din viata, aleg sa se complaca in mediocritate. "Lumea nu are joburi dar sta acasa, nu se lupta pentru joburi. Lumea simte ca e gresit ce se intampla dar nu face nimic, sta acasa. Pe cine as mai apara eu?" a spus Mugur Mihaescu, la Antena…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Faurei a trimis in judecata trei persoane pentru ”exploatarea cerceșetoriei”. Brailenii iși foloseau proprii copii ca sa obțina bani de la șoferi, pe care ii cheltuiau apoi pe țigari și bautura.Parchetul de pe langa Judecatoria Faurei a trimis in judecata trei persoane…

- Anul 2030 e anul in care ar trebui sa iasa din activitate romanii care contribuie la Pilonul II de pensii. Abia din acel moment, ei au dreptul la pensie privata, insa nu exista insa o reglementare care sa stabileasca modul in care sunt platiti acesti bani, arata adevarul.ro. Specialistul Mihai…

- Viceprimarul Flavia Boghiu a avut o serie de discuții cu reprezentanții Serviciului Public de Administrare Creșe și ai Direcției de Sanatate Publica, pentru a gasi o soluție atat pentru copiii care implinesc 3 ani – varsta la care se finalizeaza educația antepreșcolara (creșa) și incepe cea preșcolara…

- O intalnire fericita i-a schimbat destinul și a indreptat-o spre teatru. Are o voce inconfundabila, ușor identificata de generații intregi. A scris istorie in teatrul pentru copii. Cariera ei se confunda, de altfel, cu existența Teatrului "Ion Creanga".