- Romanii care au contracte de munca sezoniera in alte țari nu stau pe ganduri și pleaca cu miile in fiecare zi, in plina pandemie de coronavirus. Azi sunt programate alte curse pe mai multe aeroporturi din țara cu destinația Germania.

- Noua suceveni din comuna Patrauți, aflați in carantina in urma ordonanței militare nr. 6, au fost intorși din drum de catre polițiștii de frontiera ai aeroportului din Sibiu, in momentul in care intenționau sa plece la munca in Germania. Incidentul s-a petrecut vineri seara pe aeroportul sibian, ...

- Deputatul PSD Violeta Radut solicita explicatii din partea autoritatilor dupa ce mii de romani s-au imbulzit pe Aeroportul din Cluj pentru a pleca la munca in strainatate, unii dintre acesti venind chiar din zone carantinate din judetul Suceava."#Romania. #Stare de urgența. Toata populația…

- Primarul unei comune sucevene aflate in carantina a eliberat adeverințe pentru cei care voiau sa plece la munca in strainate. Pe acte scrie ca posesorul nu apare in baza de date a DSP Suceava ca fiind izolat acasa sau in carantina.Contactat de corespondetul MEDIAFAX, primarul comunei Patrauti,…

- Mai multe clauze ilegale apar in contractele de munca semnate vineri de romanii care vor sa plece in Germania. In plus, oamenii au primit contractele cand erau in aeroport si se pregateau de decolare si acolo le-au si semnat. Informatia a fost prezentata in exclusivitate, vineri,…

- Premierul Ludovic Orban susține ca este posibil ca 80.000, 90.000 de oameni sa plece din Romania la munca in strainatate. Șeful Executivului spune ca nu are o evidența a numarului exact de persoane care au parasit pana in acest moment țara.

Peste 1.000 de romani care vor sa plece la munca in Germania cu zboruri charter au stat inghesuiti joi, la