- Ministerul Sanatații face apel la cetațeni sa continue sa doneze sange și da asigurari ca vaccinurile impotriva COVID-19 disponibile in Romania in acest moment, Pfizer-BioNTech și Moderna, permit donarea de sange imediat dupa imunizare, fara o perioada de așteptare.

- Aproape 14.000 de romani s-au vaccinat, miercuri, impotriva Covid, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 13.821 de persoane, iar numarul total al celor imunizați…

- Aproape 50% din personalul din invațamantul preuniversitar din Dolj a optat pentru vaccinare anti-Covid, informeaza Agerpres. ”Jumatate din cei circa 9.300 de angajați și-au exprimat disponibilitatea privind vaccinarea anti-Covid, iar situația statistica a fost trimisa catre Ministerul Educației”, a…

- Comisia Europeana a autorizat miercuri conditionat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea…