- Doua dintre destinațiile predilecte ale romanilor pentru concediul de vara, Bulgaria și Grecia, se uita cu atenție și ele la ce se intampla cu evoluția coronavirusului in Romania, spune Raed Arafat.

- Ioan Basea, expert in turism si proprietar al agentiei de turism croaziere.net, sustine ca, prin traditie, hotelierii de pe litoralul romanesc tin preturile sus. „Au un fel de a lucra care functioneaza dupa strategia: «Luam cat mai mult de la cat mai putini clienti». Nu vreau sa-mi supar colegii, dar…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de 5 stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15 euro/noapte…

- Circulația persoanelor între Bulgaria, Grecia și Serbia va fi permisa de la 1 iunie, fara obligativitatea perioadei de carantina de 14 zile. Anuntul a fost facut de premierul bulgar, Boiko Borisov, care nu a mai asteptat si decizia României. Persoanele care calatoresc între…

- Romanii pun conditii ca sa mearga in vacanta pe litoralul romanesc, asta dupa ce grecii și bulgarii, doua dintre destinațiile preferate pentru concediul de vara, au anunțat ca-și redeschid "porțile" de la 1 iulie. Un sondaj arata ca romanii vor ca hotelurile sa puna la dispoziție dezinfectanți, iar…

- De mai multa vreme, dar cu incrancenare in perioada de izolare generata de epidemia COVID-19, mediul virtual și chiar parți bune din presa au preluat și transmis mesajul de profund patriotism: „de-acum incolo sa sprijinim turismul romanesc, sa ne cazam in hoteluri romanești, sa mergem in stațiunile…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a declarat marti ca Romania nu a ajuns la un acord cu Grecia, Bulgaria si Serbia pentru a permite libera circulatie deoarece are o pozitie speciala. El a precizat ca trebuie sa ne concentram pe turismul romanesc, considerand ca cetatenii romani il vor prefera in acest…