- Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalița acuza ANRE ca a emis un ordin de prelungire a termenului de semnare a noului contract pana la sfarșitul lunii martie, prin care ENEL, CEZ, Electrica, E.ON pot profita pentru a-și ține clienții captivi. El susține insa ca o ordonanța de urgența…

- Romanii sunt destul de reticenți la schimbare, dar odata cu liberalizarea pieței de electricitate, schimbarea devine inevitabila și are mari șanse sa vina cu prețuri mai mari la energie electrica. Incepand cu 1 ianuarie 2021, liberalizarea pieței de energie electrica se va desfașura pe intregul teritoriu…

- Romanii care locuiesc in Italia si vin in tara de sarbatorile de iarna nu mai trebuie sa stea in carantina, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in sedinta de joi Hotararea nr. 60, care cuprinde si lista actualizata a tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, potrivit…

- Iohannis defileaza iar, triumfator, spre ”parlamentul lui”, ignorand Constituția. Nu pentru ca refuza sa cheme PSD sa faca Guvernul – o asemenea obligație ar fi avut-o daca PSD ar fi luat 50% plus 1 din voturi, iar PSD a luat doar 30% -, ci pentru ca a inceput formarea Guvernului in afara cadrului constituțional.…

- In fiecare an, cu ocazia zilei naționale, comunitatea romaneasca din Sardinia, impreuna cu FILCAMS Cgil, au organizat diverse evenimente, pentru a marca frumos ziua de 1 Decembrie. In ultimii doi ani, a luat parte la aceste evenimente și un grup de tineri extraordinari, care și-au dorit sa sarbatoreasca…

- Romanii plecați peste hotare sunt o resursa de care Romania are nevoie pentru a face performanța! Dumitrița Gliga, președinte interimar al PSD Mureș (Comandat de Partidul Social Democrat – Organizația județeana Mureș, executat de SC Agridor Media SRL, prin www.zi-de-zi.ro, Cod Mandatar Financiar 11200020)…

- Romanii ar putea plati cu 16 lei pe luna mai mult pentru a acoperi costurile de racordare la rețeaua de gaze pentru ceilalți consumatori. Calculele au fost facute pe baza promisiunilor politice ca pana in 2026 ar trebui sa fie racordați intre 1,8 și 2,1 milioane de noi consumatori. Astfel, anual, o…

- Avantaje ale renegocierii contractelor cu furnizorii de gaze Foto: romgaz.ro Consumatorii casnici ar putea economisi pâna la 600 de lei pe an, în functie de marimea gospodariei, daca îsi renegociaza contractele cu furnizorii de gaze - sustin analistii pietei. Doar 10% dintre…