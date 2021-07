Peste 100.000 de turisti sunt asteptati in acest weekend pe litoralul romanesc, gradul mediu de ocupare in structuri clasificate fiind estimat sa ajunga la aproximativ 75%, potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

Statiunea Mamaia se mentine in continuare in topul tarifelor de pe litoral, acestea variind in functie de categoria de confort, incepand de la 220 lei/noapte o camera la un hotel de 2 stele, ajungand si la 2.000 lei/noapte un apartament privat cu trei camere.

La polul opus se afla statiunile din sudul litoralului cu tarife care…