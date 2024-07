Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Flight Festival a inceput in forța vineri la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, organizatorii evenimentului anunțand ca in prima zi au fost prezenți peste 35.000 de spectatori. Principala atracție a primei seri a fost artistul britanic James Arthur, care a interpretat pe George…

- Organizatorii festivalului Codru au anunțat primii artiști pentru ediția din acest an a evenimentului, care va avea loc intre 30 august și 1 septembrie, aceștia fiind Patrice, Wilkinson, Vama, Erika Isac, Oscar și Puya. Patrice, artistul german de origine sud-africana, este cunoscut pentru muzica sa…

- 13 documentare despre natura, dintre care 9 in premiera naționala, 3 masterclass-uri, 5 expoziții de fotografie, 5 ateliere pentru copii și numeroase sesiuni de dialog cu publicul, la care vor participa invitați internaționali, artiști locali și reprezent

- In perioada 24-26 mai 2024 are loc la București cea de-a VII-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta, pe 26 mai). Evenimentul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde o serie de…

- Organizatorii au anunțat ca pe scena celei de-a șasea ediții a Festivalului VIBE de la Targu Mureș, care va avea loc in perioada 4-7 iulie 2024, vor fi prezenți superstarul american Jason Derulo, Dubfire, Traumer, Alan Fitzpatrick și multe alte vedete internaționale. Artistul american de renume mondial,…

- In cadrul unui podcast recent, Mihaela Bilic a rabufnit: satula sa auda aceste pareri și sa vada cum carena de porc, in special, a fost inlaturata din meniurilor multor restaurante, celebra nutriționista a vorbit fara perdea despre acest subiect considerat controversat de multe persoane.„Eu sunt pro…

- Organizatorii festivalului Embargo au anunțat ca ediția a 5-a a festivalului se va desfașura la Casa Tineretului din Timișoara și Dudeștii Vechi, locul unde s-a desfașurat și prima ediție a acestei manifestari, in anul 2018. „EmbargoFest2024, ediția cu numarul 5, se va desfașura in 8 iunie, sambata,…

- @ Aproape 90 de copii de toate varstele s-au intrecut la o noua ediție a Festivalului ”Șah in școala” O noua ediție a proiectului Festivalul ”Șah in școala” a fost gazduita de centrul comercial DN1 Value Centre, din Balotești, ocazie cu care au intrat in competiție aproape 90 de copii de toate varstele,…