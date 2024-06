Românii fără asigurare vor avea acces gratuit la investigații medicale importante Persoanele neasigurate vor avea acces la servicii pentru depistarea precoce a afecțiunilor oncologice și la servicii de confirmare a diagnosticului. Aceasta se datoreaza unei hotarari adoptate recent de Executiv, conform Agerpres. Astfel, odata diagnosticați cu o forma de cancer, acești pacienți vor fi tratați gratuit in cadrul Programului Național de Oncologie. Investigații oncologice pentru persoanele neasigurate Conform hotararii aprobate in ședința de vineri a Guvernului, persoanele neasigurate vor beneficia de acces la investigații oncologice necesare pentru depistarea precoce a afecțiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

