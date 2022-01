Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, transmite…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca va participa, duminica, 28 noiembrie, la Concertul Extraordinar de Hanuka, gazduit de Opera Naționala București, unde va performa Orchestra Andaluza din Israel a anunțat, sambata, biroul de presa al Ambasadei Israelului in Romania, Alina Vlad. Evenimentul care va incepe…

- Doua camioane cu dispozitive medicale din Franta vor ajunge, joi, la Centrul de Coordonare si Conducere a Interventiei de la Ciolpani, a anuntat Ambasada Frantei in Romania. Camioanele transporta 13 tone de dispozitive medicale, printre care 18 aparate pentru respiratie artificiala, teste COVID si echipamente…

- Populația Romaniei a scazut dramatic in ultimii ani, iar veștile nu sunt deloc bune pentru urmatoarea decada. Specialiștii estimeaza ca vom fi doar 17,8 milioane in Romania in anul 2030. Mai mult, cercetarile arata ca romanii imbatrinesc mult mai repede, practic in ultimii 30 de ani s-au pierdut aproape…

- Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu a vorbit, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Decisiv”, realizata de jurnalista Catalina, despre declarația de presa pe care urmeaza sa o faca președintele Klaus Iohannis, la ora 18.15. Jurnalista Catalina Porumbel l-a intrebat pe jurnalistul Sorin Roșca…

- Inflația anuleaza, pentru prima oara in ultimii zece ani, creșterile salariale. Salariul mediu din Romania a crescut in acest an cu 6,4%, ajungand la valoarea de aproape 3.500 de lei. Romanii nu simt majoarea in buzunar, beneficiile majorarilor salariale fiind anulate de inflatia de 6,3%, arata datele…

- Romania se afunda in instabilitate, in contextul demiterii Guvernului Florin Citu si al crizei sanitare si sociale, se arata intr-un articol publicat in cotidianul Le Figaro, in care se comenteaza ca opinia publica pare sa il considere responsabil pe presedintele Klaus Iohannis. Și Frankfurter Allgemeine…

- Bucurestenii au primit mesaje RO Alert dupa cresterea alarmanta a ratei de infectare cu Covid-19. Romanii sunt sfatuiți sa respecte toate masurile pentru protejarea sanatații și sa se vaccineze impotriva virusului. Miercuri, 6 octombrie, Romania a inregistrat o incidența de aproape 11 la mia de locuitori…