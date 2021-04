Românii fac şi lucruri bune în Italia! De ce este bărbatul considerat un înger salvator (VIDEO) Sorin Ursuț, un barbat roman care traieste de 20 de ani in Italia, a primit titlul de cetațean de onoare al localitații unde locuieste in „Cizma” de 20 ani și a devenit un erou al comunitații, dupa ce a salvat de la moarte doi copii, din apele aceluiași rau. Conationalul nostru este sofer de TIR, […] The post Romanii fac si lucruri bune in Italia! De ce este barbatul considerat un inger salvator (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Sorin Ursuț, un șofer roman de TIR, a fost declarat cetațean de onoare al orașului Adda, din Italia, dupa ce a salvat a salvat viața a doi copii. Primul gest eroic facut de barbat s-a petrecut in 2010, iar la 10 ani mai tarziu, destinul l-a pus din nou intr-o situație similara.

