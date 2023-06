Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica, cunoscuta ca perla energiei romanești, face pasul important pentru listarea la Bursa de Valori București: oferta publica inițiala (IPO). Aceasta este vestea anului pentru economia romaneasca. Daca se va incheia cu succes, atunci se va lista in 12 iulie sub simbolul H2O (formula chimica…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a anuntat oficial astazi intentia de listare la Bursa de Valori Bucuresti, prin vanzarea a unei parti de pana la 20% din detinerea actionarului minoritar Fondul Proprietatea.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 667,138 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,32%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 23,5%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Zvonurile din piața sunt ca BERD (Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare), acționarul principal alaturi de Jabbar Kanani, actualul presedinte al Consiliului de Administratie al Agricover Holdinga, au refuzat oferta de preț facuta de marii investitori ai pieției romanești, și anume fondurile…

- A fost spart pragul de 10 milioane de actiuni subscrise de micii investitori in oferta de listare a Agricover Holding la Bursa de Valori Bucuresti, adica 12% din transa de retail. Investitii de 5 mil. lei pana acum.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, cu tranzactii de 2,059 milioane lei (416.484 de euro), efectuate in primele 35 de minute de la inceperea operatiunilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, s-a apreciat…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, arata Bursa de Valori Bucuresti (BVB).Sapte listari au avut loc in primul trimestru la Bursa, in valoare totala de 428 milioane…