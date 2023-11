Stiri pe aceeasi tema

- Cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent din Fasia Gaza vor porni spre Romania cu un zbor realizat cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale, anunta sambata Ministerul Afacerilor Externe.''Cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent din Fasia Gaza vor porni…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe au precizat, sambata, ca cei 41 de cetateni romani si membri de familie evacuati recent din Fasia Gaza, vor porni spre Romania, prin intermediul unui zbor realizat cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale. Citește și: Argeșul, din nou „pa”, conform…

- 9 noiembrie 2023 Comunicat de presaUn grup de 93 de cetateni romani si membri de familie evacuati din Fasia Gaza a ajuns in Romania Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca miercuri, 8 noiembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei…

- Avionul romanilor care au fost evacuați din Fașia Gaza a aterizat in Romania. Sunt primii 93 de cetațeni care au fost salvați din calea razboiului care a inceput in urma cu o luna. Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a revenit in tara impreuna cu ei.

- Evacuarea din Fasia Gaza a celor 51 de cetateni romani si membri de familie care primisera acordul autoritatilor israeliene si egiptene pentru tranzitarea punctului de trecere a frontierei de la Rafah va avea loc la o data ulterioara, in conditiile in care acesta a fost inchis

- Ca urmare a eforturilor Ministerului roman al Afacerilor Externe și ale partenerilor straini ai Romaniei, peste o suta de cetațeni romani și membri de familie ai lor din Fașia Gaza au parasit aceasta regiune aflata in razboi, avand permisiunea sa intre in Egipt. Un numar de 103 cetațeni romani și membri…

- In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe MAE transmite ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul dupa amiezii zilei de 12 octombrie 2023, respectiv al noptii…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca alti 115 cetateni romani au revenit luni in Romania din Israel, prin intermediul unei curse operate de o companie aeriana privata. „In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul…