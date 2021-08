Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava zboara sambata de la Islamabad, Pakistan, la aeroportul Otopeni din Bucuresti. La bord sunt 15 romani si patru bulgari. Reprezentantii Ministerului de Externe au anuntat vineri ca al treilea zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanesti s-a desfasurat in bune conditii. Acest zbor…

- Avionul militar care a evacuat 15 romani din capitala Afganistanului, Kabul, a aterizat, sambata, la Baza Aeriana 90. Avionul a fost asteptat de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, reprezentanti ai Armatei Romane, dar si de ambasadorul Bulgariei,…

- UPDATE Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetațeni romani și straini de pe aeroportul internațional din Kabul, a aterizat sambata, la ora 13.00, pe aeroportul Otopeni. Avionul a fost intampinat de miniștrii Bogdan Aurescu și Nicolae Ciuca. Aeronava C-130…

- Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care in ultimele zile a evacuat cetațeni romani și straini de pe aeroportul internațional din Kabul, va ajunge in Romania sambata, in jurul orei 13.00. Aeronava zboara sambata de la Islamabad, Pakistan, la aeroportul Otopeni din București. La bord sunt…

- Aeronava MApN care a evacuat vineri seara mai multi romani din Kabul va ateriza la Baza 90 din Otopeni sambata, in jurul orei 13:00, informeaza un comunicat al ministerului apararii. Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane care a evacuat, in aceste zile, cetațeni romani și straini de pe aeroportul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat, vineri, intr-o intervenție la Digi24, ca un alt roman a cerut repatrierea din Afganistan, pe langa cei 16 despre care instituția pe care o conduce a anunțat deja. Dintre aceștia din urma, doi au fost evacuați, iar alți 14 sunt pe aeroport. Alți…

- Un avion C-130 Hercules al Fortelor Aeriene Romane a plecat la Kabul pentru a repatria ultimii 27 de romani aflati in Afganistan. In aeronava se afla si militarii de la Operatii Speciale care au misiunea sa-i tina pe afgani departe de avionul romanesc.