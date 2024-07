Românii estimează că vor cheltui mai mult în următoarele şase luni S-a facut o cercetare. Aproape trei sferturi dintre romani (74%) percep inflatia ca principalul motiv pentru care vor cheltui mai mult in urmatoarea jumatate de an, reiese dintr-un sondaj publicat, luni, de PwC . Rezultatele cercetarii PwC Voice of Consumer 2024 arata ca sapte din zece consumatori estimeaza ca, in urmatoarele sase luni, vor cheltui mai mult pentru alimente, imbracaminte, produse de bricolaj (DIY) si calatorii. In context, raportul calitate-pret mai bun si ofertele promotionale sunt caracteristicile cele mai apreciate de consumatorii romani atunci cand aleg un produs, dar si de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toleranța zero pentru dezinformare: S-a lansat primul mecanism oficial de raportare a conținutului deepfake din Romania, este vorba despre platforma #nofake pe site-ul Ministerului Digitalizarii. Puteți raporta conținutul deepfake de pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Google, YouTube și…

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- Un magazin de imbracaminte, unde moda se intalnește cu pasiunea pentru frumos și fiecare piesa spune o poveste unica. Elegant, șic, cu produse de calitate, fabricate in Romania, atat in atelierul propriu cat și cu produse ale unor renumite marci romanești, cu prețuri pentru toate buzunarele. Tanara…

- Paradoxul in Romania consta in faptul ca prețurile negative la energie electrica nu se reflecta in scaderea facturilor pentru consumatorii romani. Potrivit specialiștilor, va fi nevoie de cateva luni pana cand aceasta reducere se va resimți in facturi, chiar daca au fost ajustate plafoanele. Abia in…

- Platformele de social media sunt in creștere rapida in Romania, cu Facebook, Instagram și TikTok avand un impact semnificativ. The post MEDIUL ONLINE Romania demonstreaza o prezența puternica pe internet first appeared on Informatia Zilei .

- Daniel Sauca Daca nu știați: „Piata de publicitate online din Romania a crescut peste asteptari in primele trei luni din acest an, si ar putea ajunge la o jumatate de miliard de euro, principalii beneficiari ai bugetelor de promovare fiind gigantii Google, Meta (Facebook / Instagram) si TikTok. «E posibil…