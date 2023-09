Stiri pe aceeasi tema

- Romanii platesc energia electrica la un preț mai mic, plafonat prin lege, iar acest lucru va ramane neschimbat. Social-democrații dau asigurari in acest sens și chiar poarta negocieri la nivel european ca termenul plafonarii sa fie extins. „Prețurile la energie vor ramane plafonate pana in 2025, așa…

- Marea ieftinire a alimentelor este mai mult pe hartie si nu la raft! O arata realitatea din mai multe lanțuri de supermarketuri! Ieftinirile sunt extrem de mici, intre cațiva bani și maximum 4 lei, in funcție de produs. Mai grav este faptul ca unele alimente chiar s-au scumpit. Marea ieftinire, doar…

- Romanii vor gasi la raft alimente de baza mai ieftine, dupa ce Executivul a decis plafonarea adaosului comercial pentru acestea. De astazi, 1 august, intra in vigoare Ordonanța de Urgența a Guvernului care plafoneaza adaosul comercial la alimentele de baza. Cotele de adaos comercial pentru 14 grupe…

- Cresc din nou prețurile la energie! Schimbarea vine in urma majorarii taxei pe valoarea adaugata, de la 5% la 9%. Ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit despre aceste majorari, dar și despre eventuale concedieri in randul angajaților la stat. „Cred ca fiecare minister, fiecare…

- Sa stai in chirie este din ce in ce mai costisitor, in marile orașe ale țarii. Cu toate acestea, datele oficiale arata ca romanii nu se mai grabesc sa devina proprietari. Sau pur si simplu nu se mai incadreaza la imprumuturile de altadata. Acum, un tanar cu un venit de 1.000 de euro pe luna poate accesa…

- Alimentele, cele mai afectate de scumpiriDintre categoriile de produse și servicii monitorizate de INS, cele alimentare au inregistrat cele mai mari creșteri de prețuri atat fața de luna precedenta (+1%), cat și fața de inceputul anului (+7%) și fața de aceeași luna a anului trecut (+17,8%).Printre…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…