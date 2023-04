Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au activat aproape o viata intreaga in campul muncii nu vor mai apuca sa se bucure de toate beneficiile, la pensie. De ce? Biologic vorbind, nu vor mai apuca sa incaseze toata suma cotizata. Statul incaseaza banii timp de 35 de ani, iar pensia pe care o incaseaza oamenii de rand este de…

- In anul 2023, romanii vor avea 15 zile libere legale, din care 12 pica in timpul saptamanii, conform Codului Muncii. Suplimentar, Guvernul a decis ca și zilele de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august sa fie libere in 2023, pentru a face punte intre weekend și zilele libere legale.Conform unui studiu realizat…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, acuza Guvernul ca vrea sa infiinteze noi companii de stat pentru „smecherii sistemului”, atragand totodata atentia asupra faptului ca in prezent exista peste 1.400 de companii de stat. „Dupa scandalul Romarm al fabricii de maști din pandemie,…

- Guvernul a anunțat noi vouchere pentru romani. Aceștia ar putea sa primeasca vocuhere in valoare de cinci salarii, daca indeplinesc anumite condiții. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției in urma cu puțin timp.

- In 1999, Guvernul condus de Radu Vasile i-a acordat fostului mare tenismen, prin intermediul lui Crin Antonescu, șeful MTS la acea vreme, dreptul de a folosi gratuit "Voința" pentru 49 de ani in numele Fundației pentru tenis "Ilie Nastase", fundație care insa la acea vreme nici nu exista, dar a aparut…

- Guvernul le-a promis romanilor carduri de energie, care sa ii ajute la plata facturilor dupa o perioada critica din acest punct de vedere. Dupa o lunga perioada de așteptare și multe incertitudini, acest ajutor a inceput de azi sa ajunga deja la oameni. Mai mult, exista și o data limita pana la care…

- Vești bune! Romanii care lucreaza in Germania vor primi un bonus de 600 de euro, pentru a putea sa faca fața cu succes inflației. Guvernul german a aprobat deja un pachet de scutiri, insa aceștia trebuie sa indeplineasca cateva condiții pentru a putea sa primeasca banii.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare și o avertizare cod galben privitoare la precipitații, intensificari ale vantului și viscol in zona montana inalta. Informarea va intra in vigoare luni, la ora 17 și va fi valabila pana joi, la ora 20.00. Specialiștii spun ca vor fi precipitații…