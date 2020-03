Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții trecute, mii de romani din Milano ar fi fugit din zona Lombardia, chiar inainte ca autoritațile sa puna orașul in carantina. Ne putem aștepta ca in urmatoarele ore sau zile un val de cetațeni romani din zona Lombardia, cea mai afectata zona din Italia, sa se reintoarca in Romania, fara…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…

- Episcopul BOR Siluan al Italiei a ținut sa transmita un mesaj credinciosilor romani din Peninsula. Acesta le recomanda credincioșilor sa se insemneze cu semnul crucii și sa bea apa sfințita in fiecare dimineața, informeaza Basilica.ro .”In contextul inregistrarii, in ultimele ore, a unui numar crescand…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca nerespectarea masurilor privind carantina de catre romanii care revin in tara din zonele afectate de coronavirus va fi sanctionata penal. Ministrul a invocat articolul 352 din codul penal care prevede inclusiv pedeapsa cu inchisoarea pentru „zadarnicirea…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

- Dupa ce trei persoane au murit și alte 155 au fost diagnosticate cu noul coronavirus, in Italia, toti pasagerii care vor intra in Romania pe fluxul destinat zborurilor charter vor fi obligati sa completeze un scurt chestionar. Pasagerii care ajung pe aeroporturile din Romania, din zonele afectate de…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…

