Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din patru orașe ale țarii vor putea beneficia de zbor direct catre litoralul romanesc, incepand din aceasta vara. Timpul petrecut pe drum se reduce semnificativ. Zborurile spre litoral vor decola in zilele de joi si duminica de la Timisoara si Cluj-Napoca si o data pe saptamana de la Suceava…

- Conform unui comunicat al Aeroportului Internațional Bacau, au avut loc primele intalniri cu operatorii aerieni din Romania Air Connect și Fly Lili. Air Connect planifica operarea curselor regulate din București, Cluj-Napoca, Baia Mare, Constanța, Suceava, Targu Mureș, Oradea, Sibiu, Timișoara cu aeronava…

- Iuliana Tudor anunța ca „Vedeta populara” revine la TVR 1 cu sezonul 9 am emisiunii. In perioada 21 februarie – 4 martie, castingul emisiunii se desfasoara la Targu Jiu, Timisoara, Sibiu, Bistrita, Piatra Neamt, Braila, Constanta si Bucuresti. Din aceasta primavara, alti tineri – si nu numai – talentati…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Stagnarea sau chiar scaderea pieței imobiliare, preconizate de majoritatea analiștilor pentru acest an, nu a inceput inca. Prețurile apartamentelor vechi sau noi la nivel național au crescut puțin in ianuarie 2023 fața de decembrie 2022, conform datelor Storia.ro. In timp ce analiștii financiari recomanda…

- Dar pentru aceasta vor deconta scump la final de luna, cand factura la intreținere va trebui platita. Costurile sunt duble pentru unii romanii, care au ajuns sa dea și peste 1.000 de lei pentru luxul de a trai la bloc. Și, in timp ce aleșii patriei se cearta și nu știu cum sa iși mai imparta felii din…

- Dar pentru aceasta vor deconta scump la final de luna, cand factura la intreținere va trebui platita. Costurile sunt duble pentru unii romanii, care au ajuns sa dea și peste 1.000 de lei pentru luxul de a trai la bloc. Și, in timp ce aleșii patriei se cearta și nu știu cum sa iși mai imparta felii din…

- Compania aeriana romaneasca AirConnect, va opera incepand cu data de 22 iunie 2023,zboruri directe intre Constanța și Cluj-Napoca. Tot de la acea data aceași companie aeriana va opera zboruri de la Constanța inspre Oradea, Timișoara și Suceava, precizeaza sursa constanteanul.com. Zborurile directe care…