Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor primi inca o tranșa de 1.500 de euro chiar in perioada urmatoare. Un reprezentant de la minister a venit cu anunțul oficial. Banii de la stat vin ca o forma de ajutor pentru cetațenii in nevoie.

- Noua lege a pensiilor prevede numeroase modificari ale sistemului de pensii. Printre acestea se numara și reducerea varstei de pensionare pentru anumite persoane. The post BANII ROMANILOR Romanii care se pot pensiona mai repede din 2024 first appeared on Informatia Zilei .

- In Romania, Sistemul de Garanție și Returnare (SGR), cunoscut sub numele de ReturoSGR, a fost lansat cu mari speranțe, dar se transforma rapid intr-o povara pentru consumatori și producatorii locali. Datele recente arata ca acest sistem este departe de a fi eficient, iar problemele majore il plaseaza…

- Joi, 18 aprilie, a inceput livrarea tichetelor sociale pentru masa de Paște . Joi, 18 aprilie 2024, a inceput prima etapa a distribuirii tichetelor sociale pentru masa de Paște. Cei care au venituri mici vor putea beneficia de acest ajutor din partea statului. Romanii cu venituri mici vor primi un nou…

- Cand vor intra banii pe cardurile sociale, in aprilie. Data la care se vor acorda cei 250 de lei pentru alimente și mese calde Cand vor intra banii pe cardurile sociale, in aprilie. Romanii cu venituri reduse vor primi in luna aprilie a doua tranșa din acest an pentru achiziționarea de produse alimentare…

- Micii investitori romani care anul trecut au avut acțiuni Fondul Proprietatea (FP) in valoare de aproximativ 20.000 de lei (aproape 4.000 de euro), vor fi nevoiți sa plateasca statului un impozit de cel puțin 1.800 de lei (Contribuția de Asigurari...

- Romanii mai au la dispoziție doar cateva zile pentru a retrage banii cash necheltuiți de pe cardurile de energie, inainte ca aceștia sa se piarda. Deși sezonul rece este pe final, exista inca posibilitatea de a beneficia de acești bani, iar noi iți prezentam pașii de urmat pentru a-i incasa. Context…

- Mai mulți romani vor fi obligați prin lege sa dea banii inapoi. S-au facut mai multe schimbari legislative și se pare ca vizați sunt pensionarii. Noile reglementari arata ca pensionarii care primesc pensie sociala, sume pe cardul de alimente sau sprijin financiar pentru energie și iși schimba domiciliul…