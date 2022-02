Stiri pe aceeasi tema

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut joi dimineata o reactie imediata si 'cele mai dure sanctiuni' fata de agresiunea Rusiei in Ucraina, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu a vorbit despre situația Romaniei, in cazul escaladarii conflictului din Ucraina. Dincu, a reafirmat, marti, ca Romania este pregatita pentru orice scenariu in criza din Ucraina. „Exista conditii si pentru un conflict armat", afirma ministrul, exprimand-si, insa,…

ALERTA pentru romanii din Ucraina. MAE: „Parasiți imediat țara!" Ministerul Afacerilor Externe din Romania a anunțat luni noapte ca nivelul de alerta pentru Ucraina a fost ridicat la nivelul maxim. In contextul deteriorarii grave a situației…

Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

