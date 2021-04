Românii din străinătate trimit tot mai mulți bani acasă. Își ajută rudele și își plătesc datoriile la bănci Mai mult de jumatate din romanii din diaspora trimit bani in Romania inainte de Paste, o parte din aceste transferuri reprezentand plata ratelor bancare. Aproximativ 57% dintre utilizatorii romani aflati in strainatate efectueaza in aceasta luna transferuri de bani catre Romania prin intermediul TransferGo, potrivit datelor companiei de transferuri internationale de bani. De asemenea, in […] The post Romanii din strainatate trimit tot mai mulți bani acasa. Iși ajuta rudele și iși platesc datoriile la banci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Conform datelor Bancii Mondiale, valoarea sumelor trimise in Romania in 2019 este de 7,2 miliarde de dolari, acestea reprezentand 3% din PIB-ul Romaniei, se arata intr-un comunicat al TransferGo, care subliniaza cati bani, in medie, trimit romanii din strainatate in tara.