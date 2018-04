Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora vor fi obligați sa justifice cu documente orice suma peste 1.000 de euro trimisa in țara, aceeași obigașie urmand a avea și cel care primește banii. Proiectul de lege a fost facut public, pentru dezbatere publica, in luna ianuarie, pe pagina Oficiului National de Prevenire si Combatere…

- Modificari in legislația produselor agroalimentare ecologice In ședința Guvernului din data de 4 aprilie 2018 a fost aprobat un proiect de lege care modifica și completeaza Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001,…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

